Business news: Bosnia, in Federazione a gennaio inflazione al 14,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'inflazione su base annua nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croato musulmana del Paese) è stata del 14,7 per cento. Lo ha affermato l'Ufficio statistico dell'entità, il quale ha anche ricordato che a dicembre dello scorso anno la stessa era di un 0,3 per cento più bassa (14,4 per cento). A gennaio, i prezzi sono aumentati soprattutto nelle sezioni mobili, elettrodomestici e manutenzione ordinaria della casa dell'1,1 per cento, alimenti e bevande analcoliche dell'1,0 per cento, ristoranti e hotel dello 0,7 per cento. (Seb)