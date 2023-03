Business news: Wizz Air sospende voli verso la capitale della Moldova dal 14 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea a basso costo ungherese Wizz Air ha deciso di sospendere i voli diretti a Chisinau, capitale della Moldova, dal 14 marzo. Lo ha reso noto la società. La ragione della decisione sta nelle preoccupazioni per la sicurezza dello spazio aereo moldavo. “La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi di Wizz Air resta la massima priorità”, si legge nel relativo comunicato. “Dopo i recenti sviluppi in Moldova e il rischio aumentato, ma non imminente, per lo spazio aereo del Paese, Wizz Air ha preso la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso Chisinau dal 14 marzo”, si legge. (Vap)