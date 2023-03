© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'inflazione in Portogallo si è attestata all'8,2 per cento su base annua (+8,4 per cento a gennaio). Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Per quanto riguarda l'inflazione di base, ossia al netto di cibo ed energia, la crescita su base annua è stata del 7,2 per cento (+7,4 per cento a gennaio). (Spm)