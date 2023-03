Business news: Volkswagen, colloqui in corso per la vendita della fabbrica di Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta conducendo colloqui per la vendita del proprio stabilimento di Kaluga in Russia, inaugurato nel 2007. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, sono stati presi in considerazione vari scenari per il futuro delle operazioni commerciali in in questo Paese. “Una delle opzioni è vendere a terzi le attività del gruppo Volkswagen Rus, e con esse lo stabilimento di Kaluga”. I colloqui sono “in corso” e non è stata ancora assunta “alcuna decisione definitiva”. In precedenza, alcune indiscrezioni avevano rivelato che il gruppo russo di concessionarie automobilistiche Avilon intenderebbe acquistare lo stabilimento di Kaluga e sarebbe prossimo a un accordo con Volkswagen. A seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, questa società ha interrotto la produzione nelle sue fabbriche nel Paese aggressore. Allo stesso tempo, Volkswagen ha sospeso le esportazioni di tutti i propri marchi dirette al mercato russo. (Geb)