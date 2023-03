Business news: ministero Sviluppo economico russo, calo Pil rallenta a gennaio, -3,8 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo del prodotto interno lordo (Pil) russo a gennaio 2022 è rallentato al -3,8 per cento su base annua, rispetto al -4,2 per cento a dicembre scorso. Lo ha riferito il ministero dello Sviluppo economico della Russia. "Nel gennaio 2023, l'economia nazionale ha continuato a riprendersi. Il calo del Pil è rallentato al 3,2 per cento anno su anno dopo il 4,2 per cento anno su anno nel dicembre 2022", ha osservato il dicastero. (Rum)