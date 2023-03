Business News: Renault e Geely firmano accordo con Aramco per sviluppo e produzione motori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili francese Renault Sa ha firmato un accordo con il gigante petrolifero saudita Aramco e con il costruttore cinese Geely Automobile Holdings Ltd. per l'assunzione di una quota di minoranza in una futura joint venture dedita allo sviluppo e alla produzione di motori e trasmissioni per autovetture. Lo hanno comunicato le tre aziende tramite una nota, secondo cui Renault e Geely dovrebbero assumere quote analoghe della futura entità indipendente, dedita alla produzione di motori a combustione interna a benzina e ibridi. I piani delle aziende prevedono una capacità produttiva annua di 5 milioni di motori a combustione interna, ibridi e ibridi plug-in. (Frp)