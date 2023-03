Business News: Iberdrola e Bp firmano alleanza per realizzare 12 mila punti ricarica auto in Spagna e Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola e la britannica Bp hanno annunciato un'alleanza strategica per costruire una rete di 11.700 punti di ricarica veloci e ultraveloci per veicoli elettrici in Spagna e Portogallo con investimenti stimati di un miliardo euro. Secondo quanto riferito da Iberdrola in un comunicato, la firma di questa alleanza strategica è un passo avanti verso la futura costituzione di una joint venture, soggetta alle necessarie approvazioni normative e di concorrenza che sono previste per la seconda metà del 2023. Il presidente di Iberdrola, Ignacio Galan, ha dichiarato che questo accordo consente di progredire nell'elettrificazione dei trasporti come elemento chiave per ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili e aumentare l'efficienza energetica. Il piano prevede l'installazione e la gestione di 5 mila punti di ricarica rapida entro il 2025, per arrivare a quasi 12 mila postazioni entro il 2030. (Res)