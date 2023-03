Emirati-Italia: oggi ad Abu Dhabi incontro Meloni-al Nahyan, prevista firma accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo oggi la missione negli Emirati Arabi Uniti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del vicepresidente e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Una tappa molto importante per diversi motivi: garantirsi le forniture stabili d’idrocarburi; rafforzare la cooperazione industriale, in particolare nel settore della difesa; trovare una linea comune sulla Libia, dove gli Emirati giocano un ruolo primo piano; spingere Abu Dhabi a fare pressione su Mosca per la fine delle ostilità in Ucraina. Sul primo punto, Eni firmerà oggi un accordo di cooperazione con la compagnia emiratina Adnoc, che coprirà molteplici ambiti della transizione energetica. La firma avverrà in occasione dell’incontro di Meloni con il presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed al Nahyan, che vedrà anche la sottoscrizione di due dichiarazioni d’intenti tra Italia ed Emirati sul partenariato strategico e sulla cooperazione rafforzata nell’ambito della Cop28 che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. (Rin)