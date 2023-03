Business news: Spagna, a gennaio 4,1 milioni di visitatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso gennaio la Spagna è stata visitata da 4,1 milioni di turisti internazionali, il 65,8 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2021 ed hanno speso circa 5,2 miliardi di euro (+71,1 per cento). È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il Regno Unito è stato il Paese di provenienza del maggior numero di turisti con il 17,9 per cento del totale, seguito da Francia e Germania. L'Ine ha evidenziato, in particolare, la crescita annuale registrata dai visitatori provenienti dagli Stati Uniti (+102,8 per cento), Italia (+78,6 per cento) e Irlanda (66,1 per cento). La spesa media per turista si è attestata a 1.258 euro, con un aumento annuale del 3,5 per cento, mentre la durata media dei viaggi è stata di 8,5 giorni, uno in meno rispetto ai dati di gennaio 2021. Le Isole Canarie sono state la regione preferita dai turisti internazionali con il 29 per cento del numero totale di visite, seguite dalla Catalogna (19,2 per cento) e dall'Andalusia (13,8 per cento). (Spm)