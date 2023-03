Business news: Irlanda, economia in recessione tecnica, -1,3 per cento in ultimo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia nazionale irlandese è ufficialmente in recessione tecnica dall'ultimo trimestre del 2022. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio delle statistiche centrali, che mostrano che la domanda interna modificata (Mdd), un'ampia misura dell'attività interna della Repubblica d'Irlanda che copre la spesa personale, pubblica e per investimenti, è diminuita dell'1,3 per cento nel periodo fra ottobre e dicembre. Ciò segue un calo dell'1,1 per cento nel terzo trimestre dell'anno, il che significa due trimestri consecutivi di contrazione, cioè quanto serve per la definizione tecnica di recessione. (Rel)