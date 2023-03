Business news: Paesi Bassi, compagnie contro il governo per la riduzione dei voli da Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali compagnie aeree dei Paesi Bassi hanno fatto causa al governo per il piano di limitazione dei voli annuali consentiti presso l'aeroporto Schiphol di Amsterdam. Secondo quanto si apprende da una nota congiunta delle società coinvolte, si è unita all’azione legale anche la compagnia di bandiera Klm, che copre il 60 per cento dei voli dello scalo. L'esecutivo, secondo quanto precisa il comunicato, non intende prendere in considerazione "soluzioni alternative". Lo scorso giugno il governo guidato dal premier Mark Rutte aveva annunciato di voler ridurre entro il 2024 il numero massimo dei voli dell'aeroporto di Amsterdam, portandoli a 400 mila rispetto all'attuale limite di 500 mila, al fine di ridurre rumore e inquinamento atmosferico. Dal canto suo la società proprietaria dello scalo, Royal Schiphol Group, non si è detta totalmente contraria al piano di riduzione nell'aeroporto, da mesi alle prese con la carenza di personale, e sarebbe favorevole ad un compromesso con una soglia massima di 460 mila voli. L'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha invece dichiarato di sostenere la causa delle compagnie aeree in quanto si potrebbe creare "un pericoloso precedente". (Beb)