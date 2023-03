Business news: Regno Unito, Britishvolt acquistata da società australiana Recharge Industries

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società australiana Recharge Industries rileverà il produttore di batterie agli ioni di litio per l'industria automobilistica Britishvolt dopo aver finalizzato un accordo con gli amministratori. L'accordo ravviva le speranze per la costruzione di una "gigafactory" da 3,8 miliardi di sterline (4,3 miliardi di euro) nel nord dell'Inghilterra, la spina dorsale di un piano per modernizzare l'industria automobilistica britannica e fornire la prossima generazione di veicoli elettrici costruiti nel Regno Unito. La società australiana è di proprietà e gestita da un fondo di investimento con sede a New York chiamato Scale Facilitation, il cui amministratore delegato, David Collard, ha dichiarato al quotidiano "The Guardian": "Stiamo lavorando a stretto contatto con uno dei principali gestori di fondi del Regno Unito per cercare di collaborare allo sviluppo". (Rel)