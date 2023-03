Usa: Twitter, a dicembre calo dei ricavi pari al 40 per cento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha registrato un calo del 40 per cento su base annuale in termini di ricavi a dicembre del 2022, dopo che molte aziende hanno cancellato i contratti per la pubblicità sulla piattaforma a seguito dell’acquisizione della società da parte di Elon Musk, lo scorso ottobre. In una nota di aggiornamento agli investitori, relativa al solo mese di dicembre, l’azienda ha evidenziato un calo del 40 per cento in termini di ricavi e di utile rettificato, al netto di imposte, ammortamenti e svalutazioni. Il dato è legato soprattutto al debito di 13 miliardi di dollari che la società ha contratto a seguito dell’acquisizione da parte del miliardario fondatore di Tesla, e che dovrà ripagare con pagamenti annuali di un interesse pari a circa un miliardo di dollari. (Was)