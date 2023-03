Business news: Bulgaria, profitti del sistema bancario aumentati del 6,7 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle banche operanti in Bulgaria si sono attestati a 58,8 milioni di euro a gennaio 2023, in aumento del 6,7 per cento su base annua. Lo ha riferito oggi la Banca centrale di Sofia, precisando che nello stesso periodo le operazioni del sistema creditizio bulgaro sono aumentate dello 0,6 per cento. Il coefficiente di copertura della liquidità delle banche è aumentato al 247,7 per cento lo scorso gennaio, mentre la dimensione della riserva di liquidità si è attestata a 21,6 miliardi di euro. I prestiti e gli anticipi lordi totali sono aumentati del 6 per cento, raggiungendo quota 52 miliardi di euro, così come i crediti concessi alle banche, che si sono attestati a 7,6 miliardi di euro con un incremento del 53 per cento. Il capitale netto nel bilancio del sistema bancario si è attestato a circa 9,8 miliardi di euro nel mese di gennaio, aumentando di un punto percentuale rispetto a dicembre 2022. (Seb)