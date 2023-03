Business news: da Ue 2,2 miliardi per ammodernamento binari Corridoio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea annuncia un pacchetto finanziario finanziario di 2,2 miliardi di euro per l'ammodernamento dei binari del progetto ferroviario "Corridoio X" in Serbia. Il corridoio è uno dei principali investimenti del piano economico e di investimento dell'Ue nei Balcani occidentali, del valore di 30 miliardi di euro, che mira a mobilitare investimenti nei settori dei trasporti, dell'energia, della transizione verde e digitale, per creare crescita sostenibile e occupazione. Il Corridoio X collega la regione con l'Ue attraverso la Croazia, Belgrado e poi Nis, Skopje e la Grecia. Il progetto, si legge in un comunicato dell'esecutivo Ue, "contribuirà alla modernizzazione delle ferrovie in Serbia e migliorerà la connettività della nazione con le altre reti ferroviarie europee. Per il progetto, è prevista una sovvenzione dell'Ue fino a 600 milioni di euro. Di questi, 265 milioni sono già stati approvati per la ferrovia veloce Belgrado-Nis, che permetterà di viaggiare tra le due città a una velocità di 200 km/h e in circa 100 minuti. Il resto del pacchetto consiste in un prestito di 1,1 miliardi di euro della Banca europea per gli investimenti (Bei) e di 550 milioni di euro della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Il progetto di ammodernamento del Corridoio X è stato presentato dal commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento Oliver Varhelyi, che ha incontrato in Serbia il presidente serbo Aleksandar Vucic. (Beb)