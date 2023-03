Business news: Francia, azienda trasporto pubblico Sncf vince appalto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per il trasporto pubblico ferroviario francese Sncf ha ottenuto la concessioni per un lotto dei treni regionali dell'Alta Francia, battendo la concorrente Transdev. Lo ha annunciato la regione attraverso un comunicato. "La scelta non è stata difficile tra i due candidati", ha detto una fonte vicina al dossier citata dai media francesi. Il lotto è stato ribattezzato "la Stella d'Amiens" e rappresenta il 17 per cento dei treni della regione. La Sncf si è impegnata per un aumento dell'offerta del 9,5 per cento. (Frp)