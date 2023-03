Business News: Spagna, a febbraio crescita disoccupazione dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio il numero di disoccupati registrati negli uffici dei centri per l'impiego spagnoli è aumentato di 2.618 persone (+0,1 per cento) rispetto al mese precedente, dopo la fine della campagna dei saldi di inizio anno. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero del Lavoro. Dall'inizio della serie storica comparabile nel 1996, la disoccupazione è aumentata a febbraio in 13 occasioni e diminuita in 15 occasioni. Il numero totale di persone senza impiego si è attestato a 2.911.015, il dato più basso per questo mese dal 2008. Nell'ultimo anno, la disoccupazione ha accumulato un calo di 200.669 unità, pari al 6,4 per cento in meno. Per regioni gli aumenti maggiori si sono registrati a Madrid (+5 per cento), nelle Isole Canarie (+2.7 per cento) e a Murcia (+1,5 per cento), mentre le diminuzioni maggiori sono state riscontrate nella Comunità Valenciana (-1.6 per cento), in Castiglia e Leon (-1,5 per cento) e in Castiglia-La Mancia (-1,3 per cento). (Spm)