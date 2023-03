Ambiente: l'Ue pronta a presentare documento addizionale ai partner del Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori dell'Unione europea (Ue) sono pronti a presentare ai partner del Mercato unico del Sud (Mercosur) il documento addizionale sull'ambiente, chiedendo ai Paesi del blocco, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay un impegno contro la deforestazione come condizione per concludere l'accordo di libero commercio. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico" anticipando che la prossima settimana i rappresentanti dei due blocchi si incontreranno a Buenos Aires, in Argentina. Per l'Ue il documento dovrà essere giuridicamente vincolante. I rappresentati dei Paesi europei chiariranno inoltre ai leader latinoamericani che l'accordo, così come concluso nel 2019, non sarà riaperto e non ci saranno ri-negoziazioni di condizioni, come invece auspicato dai presidenti di Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e Argentina, Alberto Fernandez. (segue) (Brb)