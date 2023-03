Business news: Francia, Thales prevede 12 mila nuove assunzioni grazie a forte crescita domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Thales prevede di assumere 12 mila nuovi dipendenti quest'anno a causa della forte domanda di prodotti nel settore della difesa. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Thales, Patrice Caine, in un'intervista al settimanale francese "Le Journal du Dimanche". Caine ha ricordato come il gruppo abbia assunto lo scorso anno 11.500 nuovi dipendenti, dal momento che tutte le attività dell'azienda - difesa e sicurezza, aeronautica e aerospazio, sicurezza digitale - sono in forte crescita. "L'azienda è un riflesso dei suoi mercati, che stanno tutti vedendo una crescita dinamica, con esigenze in crescita in tutti i nostri campi di attività", ha affermato l'ad. Caine ha poi aggiunto che la Francia consegnerà il suo sistema di difesa aerea radar Ground Master 200 all'Ucraina a maggio. (Frp)