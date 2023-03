Business news: Spagna, Santander riacquisterà azioni proprie per un massimo di 921 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Santander prevede di attuare un piano di riacquisto di azioni proprie per un importo non superiore a 921 milioni di euro a un prezzo medio massimo durante il programma che non superi i 4,26 euro per azione. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", lo scopo del piano di riacquisto è quello di ridurre il capitale sociale della banca rimborsando le azioni proprie da acquistare. L'istituto di credito, inoltre, intende proporre alla prossima assemblea generale degli azionisti l'approvazione di un dividendo finale di 5,95 centesimi per azione pagabile a partire dal 2 maggio 2023. (Spm)