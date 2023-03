Business news: Estonia, gruppo Esti Energia registra utile netto di 128 milioni di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico estone Eesti Energia ha registrato un utile netto di 128,3 milioni di euro nel 2022, un valore triplo rispetto all'anno precedente. Anche i ricavi delle vendite del gruppo sono aumentati di quasi il 70 per cento su base annua, come reso noto dalla società. Nel 2022 ricavi delle vendite di Eesti Energia sono aumentati del 69 per cento, a 2,2 miliardi di euro, il 56 per cento dei quali è stato realizzato al di fuori dell'Estonia. (Sts)