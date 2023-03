Libano: Associazione delle banche, sciopero sospeso fino al 10 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero indetto dalle banche del Libano il 7 febbraio scorso sarà sospeso fino al 10 marzo, al fine di agevolare il lavoro delle istituzioni e dei privati. Lo ha annunciato, oggi, l'Associazione delle banche del Libano (Abl) in un comunicato diramato al termine di un incontro volto a valutare gli ultimi sviluppi sulla situazione. Nell’occasione, l’Associazione ha ribadito che la propria richiesta allo Stato libanese consiste nell’approvazione di una legge straordinaria che annulli completamente il segreto bancario, ponendo così fine alle accuse rivolte contro le banche. Il 24 febbraio scorso, a seguito di un incontro con il premier libanese uscente, Najib Miqati, l’Abl aveva annunciato che avrebbe sospeso lo sciopero a partire dal 27 febbraio per una settimana. Tra le richieste alla base dello sciopero vi sono l’approvazione di una legge sul controllo dei capitali e una legislazione per ristrutturare le banche del Paese in difficoltà, dopo circa tre anni dall'inizio della crisi che ha portato a imporre severe restrizioni, considerate illegali, sui depositi. (segue) (Lib)