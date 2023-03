Usa: all’ambasciata d'Italia webinar sulla diplomazia culturale nell’era digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Washington, in collaborazione con il dipartimento di Scienze della comunicazione dell'Università di Ben Gurion, in Israele, ha ospitato oggi il webinar "Plasmare il futuro della diplomazia culturale nell'era digitale". In una nota, la rappresentanza diplomatica italiana ha spiegato che l’evento è stato organizzato nel quadro del suo Programma sulla diplomazia digitale. La discussione si è incentrata sull’impatto delle nuove tecnologie sulla diplomazia culturale e sulle interazioni del pubblico con i contenuti relativi alla cultura. “L'accelerazione delle istituzioni nell'uso delle tecnologie digitali, in concomitanza con l'epidemia di Covid19, hanno portato a una rivoluzione digitale in termini di diplomazia culturale: negli ultimi anni le istituzioni hanno infatti adottato un ventaglio di tecnologie digitali che si estendono dalla visita virtuale nei musei alle mostre immersive generate dall'intelligenza artificiale”, si legge nella nota. Al webinar hanno partecipato Ilaria Poggiolini, professore ordinario di Storia internazionale all’Università di Pavia; Corneliu Bjola professore associato di Studi diplomatici all’Università di Oxford; Allegra Baistrocchi, console d’Italia a Detroit; Franco Bevione, amministratore delegato di Wedoo; e Ilan Manor, docente al dipartimento di Comunicazione della Ben Gurion University. L’evento ha esplorato il potenziale del metaverso, degli avatar e della rappresentazione virtuale nella diplomazia digitale e culturale, approfondendo come questi possano influire sul modo di operare del ministero degli Esteri, delle istituzioni culturali e delle ambasciate. (Was)