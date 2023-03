Brasile: gigante cinese auto elettriche acquisisce fabbrica dismessa dalla Ford a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese delle auto elettriche, Byd, ha acquisito lo stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camaçari, nello Stato di Bahia. Lo riferisce il portale "Uol" secondo cui la Byd e la Ford hanno firmato un protocollo d'intesa per la vendita della struttura. La vendita definitiva sarà ufficializzata a fine mese, quando saranno diffusi anche i valori della transazione. La Byd prevede di investire 3 miliardi di real e generare circa 1.200 posti di lavori. La prossima settimana una delegazione cinese arriverà in Brasile per studiare il modello di business, confermare il numero di modelli di auto che saranno prodotti e anche i piani di produzione di autobus, camion e batterie al litio. (segue) (Brb)