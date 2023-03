Brasile: gigante cinese auto elettriche acquisisce fabbrica dismessa dalla Ford a Bahia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivela "Uol", nel protocollo d'intesa firmato l'azienda mira ad avviare la produzione già nel secondo semestre di quest'anno, riuscendo a produrre 30 mila veicoli all'anno nel 2024 e 150 mila unità già dal 2025. La Byd Auto Brasil produrrà per il mercato interno e per l'export nei Paesi vicini. In una prima fase produrrà in Brasile i modelli Suv e pickup già commercializzati e, in una seconda fase, produrrà anche una media compatta. La Byd è già presente nel mercato brasiliano dal novembre 2021, quando ha iniziato a vendere sei dei suoi modelli elettrici. Il più grande produttore di auto elettriche al mondo ha piani audaci per il Brasile, dove ha già aperto concessionarie nelle capitali praticamente in tutti gli Stati. (segue) (Brb)