Tunisia: presidente Saied, necessario perseguire chi pianifica di uccidere il capo dello Stato

- Non esiste Paese al mondo che possa accettare che alcuni pianifichino di uccidere il presidente della Repubblica senza essere perseguiti. Lo ha affermato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, nel corso di un incontro con il ministro degli Affari sociali, Malik Ezzahi. In dichiarazioni riprese dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, Saied ha denunciato il fatto che “stranieri” vengono invitati a partecipare alle manifestazioni. "Tutti sono liberi di organizzare manifestazioni, ma non di invitare stranieri a partecipare. Questo è inaccettabile. Perché allora manifestano? Per chiedere procedimenti giudiziari contro la corruzione o per difendere la libertà?”, ha affermato il capo dello Stato, secondo cui le manifestazioni in programma “non hanno nulla a che fare con le richieste del popolo tunisino”. Il presidente ha poi menzionato la presenza di “nemici” della Tunisia “in agguato” e che è giunto il momento della “responsabilità”. (segue) (Tut)