Tunisia: presidente Saied, necessario perseguire chi pianifica di uccidere il capo dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Saied sono giunte dopo che l’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), principale forza sindacale della Tunisia, ha denunciato il blocco dell’ingresso nel Paese imposto al rappresentante dei sindacati spagnoli per la Cooperazione con l’Africa e con l’Asia, Marco Perez Molina. Secondo l’Ugtt, a Molina “è stato impedito di entrare in territorio tunisino” e le autorità ne hanno disposto “la partenza immediata”. Il sindacalista spagnolo era giunto all’aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine per partecipare al raduno operaio indetto nella capitale del Paese nordafricano per domani, sabato 4 marzo. Per l’Ugtt quanto accaduto è “un attacco contro le organizzazioni dei lavoratori e contro l’operato dei sindacati”. Lo scorso 18 febbraio, le autorità di Tunisi avevano "invitato" la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), Esther Lynch, a lasciare il Paese, dopo la sua partecipazione a una protesta organizzata a Sfax dall’Ugtt. In un comunicato stampa, la presidenza della Repubblica tunisina aveva precisato che “i rapporti internazionali dell’Ugtt sono esclusivamente di sua competenza, ma non si può permettere a nessun attore straniero di minare la sovranità dello Stato e del popolo” della Tunisia. (Tut)