Usa: comitato politico chiede indagine federale su campagna elettorale di Trump nel 2020

- Il comitato politico progressista End Citizens United ha chiesto alla Commissione elettorale federale degli Stati Uniti (Fec) di avviare una indagine nei confronti dello staff elettorale di Donald Trump nel 2020 e di Fox Corporation, il conglomerato del miliardario australiano Rupert Murdoch, per aver violato le norme in merito al finanziamento delle campagne elettorali negli Usa. Stando ad una copia della richiesta, ottenuta dall’emittente “Nbc News”, il comitato ha affermato che Fox Corporation avrebbe violato la legge consegnando dettagli sulla strategia elettorale di Joe Biden a Jared Kushner, che all’epoca delle elezioni del 2020 lavorava come consigliere anziano della presidenza Trump. La dinamica sarebbe stata rivelata nei giorni scorsi durante la causa per diffamazione avanzata dalla società Dominion Voting Systems nei confronti dell’emittente “Fox News”. “La commissione deve avviare una indagine immediatamente”, si legge nella richiesta di End Citizens United. (Was)