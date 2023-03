Business news: Albania, 55 per cento export assorbite dall’Italia a gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha assorbito il 55 per cento delle esportazioni dell’Albania a gennaio 2023, periodo in cui il valore stimato delle merci spedite da Tirana si è attestato a oltre 139 milioni di euro. Lo riferisce l’Istituto di statistica (Instat) albanese, precisando che i principali prodotti esportati in Italia nel periodo sono stati scarpe e prodotti tessili. Seguono prodotti del gruppo “materiali da costruzione e metalli” e “macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio”. Nello stesso periodo, le esportazioni di minerali, combustibili ed energia sono diminuite di dieci volte, passando dagli oltre 17 milioni di euro registrati a gennaio 2022 agli 1,9 milioni di gennaio del 2023. (Alt)