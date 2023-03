Usa-Germania: Biden incontra Scholz alla Casa Bianca, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio bilaterale alla Casa Bianca con il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, a cui ha ribadito la partnership tra i due Paesi. In una nota, la presidenza Usa ha spiegato che la discussione si è incentrata sul futuro dell’assistenza militare, umanitaria, economica e politica all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Entrambi hanno ribadito la necessità di un costante sostegno internazionale nei confronti di Kiev, e la determinazione a continuare ad imporre sanzioni alla Russia per tutto il tempo necessario. I due leader hanno anche discusso una serie di questioni globali. (Was)