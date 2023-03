Usa: coordinatore per contrasto al terrorismo andrà in Pakistan la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore del dipartimento di Stato Usa per il contrasto al terrorismo, Christopher Landberg, guiderà una delegazione statunitense in Pakistan il prossimo 6-7 marzo, per partecipare ad una riunione del dialogo bilaterale per la lotta al terrorismo. I rappresentanti dei due Paesi, riferisce una nota, discuteranno il futuro del coordinamento bilaterale nel contrasto al terrorismo internazionale, dedicando particolare attenzione a tematiche come la sicurezza delle frontiere e il finanziamento delle attività delle organizzazioni terroristiche attive nella regione. (Was)