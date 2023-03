Business news: Germania, Commerzbank torna a essere quotata al Dax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank torna oggi a essere quotata al Dax, il principale indice della Borsa di Francoforte, a circa quattro anni e mezzo dall'uscita. “Siamo tornati”, ha affermato in un messaggio su Twitter il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank. Per il gruppo “ciò dimostra che siamo sulla strada giusta con il nostro riallineamento e ci sprona a continuare con la stessa energia”. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, il ritorno di Commerzbank nel Dax prematuro rientro del socio fondatore del Dax è stato reso possibile dal ritiro dall'indice azionario di Linde, azienda tedesca che produce gas industriali. (Geb)