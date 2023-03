Lazio: si accende dibattito su giunta regionale, intanto pronti i 50 consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati proclamati ieri ufficialmente i 50 consiglieri regionali eletti nel Lazio. La conferma dei rapporti di forza potrebbe giocare un ruolo anche nella formazione della nuova giunta. All'indomani dell'insediamento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, le trattative tra i partiti di centrodestra sono a buon punto e la nuova giunta inizia a prendere forma. Ma nelle ultime ore si sono registrate alcune tensioni che hanno acceso il dibattito. Assessori e deleghe sono in via di definizione, resta però qualche incertezza. La squadra potrà essere composta da un massimo di dieci assessori. A tenere il punto è la Lega. La spartizione dovrebbe prevedere sei incarichi per Fd’I, con in più la probabile delega alla sanità per Rocca. La Lega, invece, starebbe chiedendo la presidenza dell’Aula e due assessorati. Ma alla fine, per una equa distribuzione con Forza Italia, potrebbe chiudere la trattativa accontentandosi di un solo assessorato "di peso" e della presidenza dell’Aula. Mentre due deleghe andrebbero al partito di Berlusconi. Secondo quanto si apprende, al Carroccio, però, sarebbero stati offerti due assessorati "minori" e non più la presidenza dell'Aula, che andrebbe a Fd'I. Un proposta che la Lega non è disposta ad accettare. I ben informati, comunque, sono ottimisti e convinti che "presto si arriverà ad un accordo. Anche perché manca poco". (segue) (Rer)