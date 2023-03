Lazio: si accende dibattito su giunta regionale, intanto pronti i 50 consiglieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, la Corte d'Appello ha confermato tutti i controlli sui voti e sulle preferenze ed è stata confermata la ripartizione originaria con 31 consiglieri di maggioranza e 20 di opposizione. Inoltre, sono state respinte le memorie di Lega e Forza Italia che chiedevano di rimodulare l’assegnazione del premio di maggioranza per avere 3 consiglieri in più nella circoscrizione di Roma. Con la proclamazione dei consiglieri in questa settimana, la prima seduta del Consiglio regionale sarà convocata per il 13 marzo. Infatti secondo quanto previsto dallo statuto l’Aula si potrà riunire "il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti". Il centrodestra ha una maggioranza assoluta in Consiglio. In particolare, 22 seggi vanno a Fratelli d’Italia, 3 alla Lega, 3 a Forza Italia, 1 alla lista civica Rocca, 1 all’Unione di Centro, più il seggio del governatore Rocca. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, il Pd ottiene 10 seggi, Azione – Italia Viva 2, mentre 1 va alla lista civica D’Amato e 1 ai Verdi, più il seggio che spetta di diritto al capo dell’opposizione Alessio D’Amato. Al Movimento 5 stelle vanno 4 seggi e al Polo progressista di sinistra & ecologista 1 seggio. I consiglieri di Fratelli d'Italia sono: Giancarlo Righini, Roberta Angelilli, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marika Rotondi, Marco Bertucci, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Emanuela Mari, Laura Corrotti, Flavio Cera, Maria Chiara Iannarelli, Enrico Tiero, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Daniele Maura, Alessia Savo, Michele Nicolai, Eleonora Berni, Daniele Sabatini, Valentina Paterna. Per quanto riguarda Forza Italia i seggi saranno occupati da: Fabio Capolei, Giorgio Simeoni, Cosmo Mitrano. Mentre per la Lega: Pino Cangemi, Laura Cartaginese, Angelo Tripodi. Per la lista civica Rocca ci sarà Mario Crea e per l'Udc Nazareno Neri. (segue) (Rer)