Usa: Walgreens non venderà farmaci per interruzione della gravidanza in 20 Stati repubblicani

- La catena di farmacie statunitense Walgreens ha annunciato che in 20 Stati a guida repubblicana non sarà possibile acquistare pillole abortive e altri farmaci per l’interruzione della gravidanza presso i suoi punti vendita. In una nota, la società ha spiegato che la decisione fa seguito ad una lettera ricevuta il mese scorso da 20 procuratori generali repubblicani, i quali hanno affermato che l’azienda potrebbe incorrere in “conseguenze di natura legale” se deciderà di vendere i suddetti farmaci nei loro Stati. “In quanto funzionari pubblici, abbiamo la responsabilità di far rispettare la legge e proteggere la salute delle donne e dei bambini nei nostri Stati”, si legge nella lettera. Walgreens ha accettato la richiesta, comunicando che i farmaci per l’interruzione della gravidanza non potranno essere acquistati nei 20 Stati che hanno firmato la lettera. In alcuni di essi, tuttavia, l’aborto rimane legale e non è stato criminalizzato: è il caso di Alaska, Florida, Iowa e Montana. (Was)