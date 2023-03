Libano: Associazione delle banche, sciopero sospeso fino al 10 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto in Libano non si arrestano gli assalti alle banche da parte di correntisti che reclamano i propri depositi. Oggi a Bourj Brajné, nella periferia meridionale della capitale Beirut, un individuo è stato ferito da una guardia di una filiale mentre tentava di entrare in banca. I video diffusi in rete hanno mostrato cittadini fuori la banca, oltre a urla e rumori di spari. "Un correntista della famiglia Mcheik ha tentato di recarsi in banca per richiedere un servizio", ha affermato l’associazione “Il grido dei depositanti”, aggiungendo: "Poi è scoppiata una lite con una guardia giurata che è degenerata. La guardia ha sparato (al cliente) a una gamba, mentre il fratello del correntista ha sparato verso l’edificio e la guardia è fuggita”. L'uomo ferito è stato poi trasferito in ospedale. Il primo marzo scorso, un cliente con una tanica di benzina ha minacciato di dare fuoco alla banca dove si era recato, a Sidone, ma è riuscito a ritirare i fondi richiesti dai suoi risparmi dopo aver tenuto un breve presidio. (Lib)