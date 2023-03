Cambogia: Usa, condanna a leader opposizione Kem Sokha è politicamente motivata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “profondamente turbati” per la condanna a 27 anni di reclusione annunciata nei confronti di Kem Sokha, ex leader del Partito di soccorso nazionale della Cambogia, sciolto per via giudiziaria prima delle elezioni del 2018. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha affermato in una nota che “il continuo tentativo di costringerlo al silenzio, basato peraltro su motivazioni politiche, è ingiusto, e danneggia gravemente la posizione della Cambogia sul piano internazionale”. Sokha è stato condannato per tradimento e dovrà scontare la pena agli arresti domiciliari. Il leader politico 69enne era stato arrestato per la prima volta nel 2017, con l'accusa d'aver cospirato con "potenze straniere" per rovesciare il governo del primo ministro Hun Sen, al potere dal 1985. “Gli Stati Uniti hanno chiesto più volte all’esecutivo cambogiano di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini: la condanna di Kem Sokha è l’ennesima dimostrazione di come le autorità del Paese agiscano in maniera inaccettabile contro gli oppositori politici e la stampa libera”, ha concluso Price. (Was)