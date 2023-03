Arabia Saudita: firmato accordo con Monaco per stabilire relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita e il principato di Monaco hanno firmato, oggi, una dichiarazione congiunta con cui hanno ufficialmente instaurato relazioni diplomatiche. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che l’intesa è indice della “volontà dei governi dei due Paesi di rafforzare le relazioni bilaterali, realizzare le aspirazioni dei popoli e ampliare gli orizzonti di cooperazione e amicizia in diversi settori”. A firmare l’accordo, riferisce “Spa”, sono stati l’ambasciatore di Arabia Saudita in Francia, Fahd al Ruwaili, e l’ambasciatore di Monaco in Francia, Christophe Steiner.(Res)