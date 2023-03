Bologna: Foti (Fd’I), su violenza a studenti di destra la sinistra non vede, non sente, non parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Bologna arriva il video di un episodio di violenza politica per il quale, a differenza di quello di Firenze, la sinistra non ha promesso né sciopero né cortei. Studenti di Azione Universitaria vennero aggrediti, lo scorso maggio, appena usciti dalla facoltà, da una ventina di ragazzi di sinistra che li picchiarono con pugni e calci, oltre che con l'asta di una bandiera, insultandoli e minacciandoli. “Eppure tra i promotori della manifestazione di domani per i fatti di Firenze - che vedrà la presenza del neosegretario del Pd Elly Schlein e del leader del M5s Giuseppe Conte - nessuno di loro si è mai preoccupato di organizzare qualcosa di simile per gli studenti aggrediti a Bologna”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Siamo in presenza di anti violenti a corrente alternata: se picchiano i giovani di destra, la sinistra non vede, non sente, non parla. Per i fatti di Firenze, invece, urla al ritorno del fascismo. Insomma la violenza di sinistra è assolta a prescindere", aggiunge Foti. (Rin)