Ucraina: Scholz, invasione russa è una minaccia per la pace

- L'invasione russa dell’Ucraina rappresenta una minaccia per la pace. Lo ha detto il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “In questo momento difficile, è fondamentale ribadire che continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha detto, aggiungendo che la partnership transatlantica è “forte e solida”. (Was)