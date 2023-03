Russia: fonti stampa, ucciso a Mosca uno dei ricercatori del vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scienziato russo Andrey Botikov, che ha contribuito a creare il vaccino russo contro il Covid-19, noto come Sputnik V, è stato ucciso. A renderlo noto è l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo gli investigatori, l’uomo è stato strangolato con una cintura da un individuo di 29 anni, proprietario dell’appartamento in cui Botikov viveva, a seguito di una lite domestica scoppiata ieri nel nord-ovest di Mosca. Botikov era un ricercatore senior del Centro di ricerca nazionale Gamaleya per l'epidemiologia e la microbiologia ed era stato premiato con una medaglia "al merito della patria". L’autore dell’omicidio, con precedenti penali, ha ammesso la propria responsabilità, aggiunge “Ria Novosti”. "Il dipartimento investigativo inter-distrettuale di Khoroshevo ha aperto un procedimento penale basato su un atto che costituisce un reato, come previsto dalla parte 1 dell'articolo 105 del codice penale russo (‘omicidio’)”, ha fatto sapere l'ufficio di Mosca del Comitato investigativo, citato dall’agenzia di stampa “Tass”. (Mur)