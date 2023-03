Brasile-Paraguay: vertice ministri Esteri su commercio, infrastrutture e sicurezza il 9 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, sarà in visita di Stato in Paraguay il prossimo 9 marzo. Lo riferisce il ministero in una nota, evidenziando che l'incontro avviene su invito del ministro degli Esteri del Paraguay, Julio Cesar Arriola. "Nella capitale paraguaiana è prevista una riunione di lavoro dei ministri degli Esteri per affrontare i temi dell'ampia agenda bilaterale, tra cui commercio, infrastrutture, sicurezza, difesa e cooperazione tecnica, oltre ai temi dell'agenda regionale e multilaterale", si legge nella nota. (segue) (Brb)