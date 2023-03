Usa-Russia: Biden su liberazione di Paul Whelan, stiamo insistendo con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “stanno insistendo” con le autorità della Federazione Russa per quanto riguarda la scarcerazione di Paul Whelan, cittadino Usa arrestato a Mosca nel dicembre del 2018 con l’accusa di spionaggio. Lo ha detto ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lasciando la Casa Bianca per recarsi in Delaware per il fine settimana. Il commento arriva dopo che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato ieri che gli Stati Uniti hanno avanzato una “proposta seria” per la scarcerazione di Whelan. Durante una conferenza stampa a Nuova Delhi, al termine della ministeriale del G20, il capo della diplomazia statunitense ha detto di aver “sollevato la questione dell’ingiusta detenzione di Paul Whelan” durante il suo colloquio con l’omologo russo, Sergej Lavrov. “Gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta seria, e Mosca dovrebbe accettarla: siamo determinati a riportare Paul a casa”, ha detto. Ex marine con passaporto statunitense, irlandese, britannico e canadese, Whelan è stato arrestato in un hotel di Mosca nel dicembre del 2018 per presunto coinvolgimento in una operazione d’intelligence. Nel giugno del 2020 è stato condannato a 16 anni di carcere al termine di un processo che secondo gli Stati Uniti è stato irregolare. (Was)