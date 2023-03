Ucraina: “Nbc News”, secondo intelligence Usa la Cina valuta forniture di armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sarebbero in possesso di informazioni di intelligence secondo le quali la Cina starebbe valutando la possibilità di fornire armi alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che le prime informazioni in merito sarebbero state raccolte “da funzionari russi”. Le autorità di intelligence Usa avrebbero poi passato “settimane a raccogliere prove per corroborare questi dati, avvalendosi di ulteriori fonti e anche del sostegno dei partner internazionali”. Secondo una delle fonti, la possibile fornitura di munizioni e artiglieria cinese alla Russia avrebbe messo in allarme l’amministrazione Biden, dal momento che un simile sviluppo potrebbe capovolgere la situazione a vantaggio di Mosca. “Con un sostegno militare da parte della Cina, le Forze armate russe sarebbero più letali e vedrebbero in generale aumentata la propria capacità sul campo: non sarebbe certamente positivo per l’Ucraina”, ha spiegato. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha detto ieri alla Casa Bianca che “non ci sono prove” di forniture militari cinesi alla Russia, ma che Washington “non ha ancora escluso una simile eventualità”. (Was)