Abruzzo: presentato progetto "Hub di Montagna" in Valle Subequana (2)

- Il progetto, che inizia ufficialmente le proprie attività, vede impegnati per i prossimi 18 mesi oltre all'ente proponente e ai soggetti partner, anche ConfCooperative e l'Universtità de L'Aquila quali membri del Comitato Tecnico Scientifico di progetto. Le azioni proposte riguardano: mappatura delle risorse locali tramite analisi del contesto workshop partecipati con la cittadinanza, con la guida scientifica del Gssi e del Comitato; creazione di un Hub di Montagna e Sportello "Vivere e lavorare in Valle Subequana" collocato a Fontecchio e gestito da due giovani community manager; moduli di formazione residenziale e online sui temi di specifico interesse per il territorio, quali ad esempio la creazione di impresa e l'innovazione di mestieri tradizionali. Sarà possibile seguire le attività in programma e l'avanzamento del progetto presso la pagina ad esso dedicata su Facebook e sul sito di Riabitare l'Italia. (Gru)