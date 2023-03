Energia: media, Emirati smentiscono voci su uscita da Organizzazione Paesi esportatori di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti non hanno intenzione di abbandonare l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). Lo hanno riferito funzionari emiratini ai media internazionali, negando quanto affermato in un’analisi del “Wall Street Journal” che ha fatto crollare i prezzi del petrolio. In precedenza, il quotidiano statunitense aveva riferito che, a fronte di una spaccatura con l'Arabia Saudita, gli Emirati stavano discutendo la possibilità di abbandonare il cartello petrolifero, con l’obiettivo di poter decidere in autonomia i livelli di produzione attualmente imbrigliati dall’accordo tra l’Opec e i dieci Paesi produttori al di fuori dell’organizzazione guidati dalla Russia, nell’ambito della cosiddetta alleanza Opec+. (segue) (Res)