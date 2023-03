Energia: media, Emirati smentiscono voci su uscita da Organizzazione Paesi esportatori di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle indiscrezioni riportate dal “Wall Street Journal”, le quotazioni petrolifere sul benchmark Brent sono calate del 2,8 per cento, per poi riprendersi gradualmente, attestandosi sopra gli 85 dollari al barile. L’eventuale uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’Opec avrebbe ricadute politiche non solo con l’Arabia Saudita, uno dei maggiori partner commerciali di Abu Dhabi, ma anche con altri alleati del Golfo come il Kuwait e l'Iraq. Le discussioni negli Emirati Arabi Uniti sull'abbandono dell’organizzazione petrolifera risalgono ad almeno due anni fa, ma, secondo fonti a conoscenza del fascicolo, al momento gli svantaggi sarebbero superiori ai vantaggi. (Res)