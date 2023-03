Russia: da Usa sanzioni contro tre persone legate all’arresto dell’attivista Vladimir Kara-Murza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre cittadini russi coinvolti in abusi dei diritti umani ai danni di Vladimir Kara-Murza, giornalista e attivista di opposizione arrestato a Mosca nell’aprile del 2022. In una nota, il Tesoro ha annunciato sanzioni nei confronti di Elena Anatolievna Lenskaya, giudice del tribunale distrettuale di Basmannj a Mosca, che ha gestito le udienze contro l’attivista; Andrei Andreevich Zadachin, investigatore speciale del Comitato investigativo della Federazione Russa, che ha avviato una indagine criminale contro Kara-Murza; e Danila Yurievich Mikheev, una delle testimoni durante il processo. “Gli Stati Uniti si uniscono ai partner internazionali che stanno chiedendo a gran voce il rilascio di Vladimir Kara-Murza: la sua detenzione è l’ennesimo esempio di come il Cremlino stia manipolando a suo vantaggio il sistema giudiziario russo”, ha detto il sottosegretario al Tesoro Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. (Was)