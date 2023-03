Usa-Germania: Ucraina e Cina saranno al centro del bilaterale tra Biden e Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina e la competizione con la Cina saranno al centro dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, che sta per iniziare alla Casa Bianca. In una nota di presentazione, la presidenza Usa ha aggiunto che i due leader discuteranno anche il pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso la scorsa estate, dedicando particolare attenzione agli effetti del provvedimento sulle economie europee. Al suo arrivo a Washington, questa mattina, Scholz ha affermato che le relazioni transatlantiche “non erano così buone da anni: ed è fondamentale soprattutto in un momento così difficile, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina”. Nel lungo periodo, ha aggiunto, sarà “cruciale sviluppare ulteriormente la cooperazione transatlantica”. (Was)