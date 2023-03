Lazio: si accende dibattito su giunta regionale, intanto pronti i 50 consiglieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le opposizioni, al centrosinistra spettano 15 seggi (uno di diritto al capo dell’opposizione Alessio D’Amato). I consiglieri del Partito democratico sono: Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Mario Ciarla, Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, Michela Califano, Rodolfo Lena, Enrico Panunzi, Sara Battisti, Salvatore La Penna e Alessio D'Amato. Per quanto riguarda il Terzo Polo sono stati eletti: Marietta Tidei e Luciano Nobili. Per la "civica D'Amato" il seggio sarà occupato da Marta Bonafoni. Per Sinistra e Verdi eletto Claudio Marotta. I consiglieri eletti per il Movimento 5 stelle e la lista Polo progressista sono: Donatella Bianchi, Roberta Della Casa, Valerio Novelli, Marco Colarossi, Alessandra Zeppieri. (Rer)